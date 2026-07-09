Бывшая украинская биатлонистка Юлия Журавок, завершившая карьеру в 2022 году, переехала в Россию и работает там тренером по биатлону в клубе, связанном с армией.

На это обратило внимание издание Tribuna.com.

Биатлонистка Журавок переехала в РФ

Еще летом 2025 года Журавок жила в Украине и работала в фитнес-центре в Белой Церкви.

Сейчас смотрят

Однако в начале июля 2026 года российский клуб Катай Технично опубликовал видео, в котором представил её как свою сотрудницу.

Также в описании профиля Журавок можно найти ссылку на этот клуб и ещё один российский аккаунт Biathlon Family Club.

На одном из опубликованных ею видео можно заметить автомобиль с российскими номерами и баннеры Спортклуба Тимофея Лапшина.

View this post on Instagram A post shared by тренер по биатлону•йога тренер (@yuliazrk_)

Интересно, что Лапшин является мужем российской биатлонистки Ольги Абрамовой, которая была натурализована и выступала за сборную Украины. Сама же Абрамова, судя по ее социальным сетям, уже давно живет в Сеуле, ведь Лапшин в 2017 году получил гражданство Южной Кореи.

Клуб Катай Технично создал российский военнослужащий Евгений Лысак. Согласно информации на официальном сайте организации, он имеет звание КМС по военно-спортивному комплексу ВТ-4, а также участвовал в соревнованиях российских военных по биатлону и лыжным гонкам.

Также на сайте указано, что Лысак “имеет офицерское образование и шесть раз участвовал в парадах на Красной площади в Москве”.

Юлия Журавок: что о ней известно

Юлии Журавок 31 год. Она родом из пгт Хотинь в Сумской области. В свое время выступала за сборную Украины по биатлону. Она дважды завоевывала золото юниорского чемпионата мира — в эстафете (2012) и индивидуальной гонке (2015).

Среди ее крупнейших побед во взрослом биатлоне – золото в смешанной эстафете и серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, а также золото летнего ЧМ в смешанной эстафете.

В 2020 году она приостановила карьеру из-за декретного отпуска, но в следующем году возобновила выступления. После начала полномасштабной войны Журавок вместе со сборной провела учебно-тренировочный сбор в Тернополе, но впоследствии завершила карьеру.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.