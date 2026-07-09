Колишня українська біатлоністка Юлія Журавок, яка завершила кар’єру у 2022 році, переїхала до Росії та працює там тренеркою з біатлону в клубі, що пов’язаний з армією.

На це звернуло увагу видання Tribuna.com.

Біатлоністка Журавок переїхала в РФ

Ще влітку 2025 року Журавок жила в Україні та працювала у фітнес-центрі у Білій Церкві.

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Однак на початку липня 2026 року російський клуб Катай Технично опублікував відео, де представив її як свою працівницю.

Також в описі профілю Журавок можна знайти посилання на цей клуб та ще один російський акаунт Biathlon Family Club.

На одному з опублікованих нею відео можна помітити автомобіль із російськими номерами та банери Спортивного клубу Тимофія Лапшина.

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Цікаво, що Лапшин є чоловіком російської біатлоністки Ольги Абрамової, яка була натуралізована та виступала за збірну України. Сама ж Абрамова, судячи з її соцмереж, тривалий час проводить у Сеулі, адже Лапшин у 2017 році отримав громадянство Південної Кореї.

Клуб Катай Технично створив російський військовий Євгеній Лисак. Згідно з інформацією на офіційному сайті організації, він має звання КМС із воєнно-спортивного комплексу ВТ-4, а також брав участь у змаганнях російських військових з біатлону та лижних перегонів.

Також на сайті вказано, що Лисак “має офіцерську освіту та шість разів брав участь у парадах на Червоній площі в Москві”.

Юлія Журавок: що про неї відомо

Юлії Журавок 31 рік. Вона родом із смт Хотінь, що на Сумщині. Свого часу виступала за збірну України з біатлону. Вона двічі вигравала золото юніорського чемпіонату світу – в естафеті (2012) та індивідуальній гонці (2015).

Серед її найбільших перемог у дорослому біатлоні – золото у змішаній естафеті та срібло в індивідуалці на чемпіонаті Європи, а також золото літнього ЧС у змішаній естафеті.

У 2020-му вона призупинила карʼєру через декретну відпустку, але наступного року поновила виступи. Після початку повномасштабної війни Журавок зі збірною провела навчально-тренувальний збір в Тернополі, але після завершила карʼєру.

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