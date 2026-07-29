Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала серебряным призером чемпионата мира-2026, который проходит в Гонконге. В финале украинские шпажисты уступили сборной Казахстана со счетом 40:45.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Как Украина завоевала серебро ЧМ по фехтованию

В состав сборной Украины вошли Роман Свичкар, Никита Кошман, Евгений Макиенко и Михаил Краснюк.

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Для украинской команды это первая командная медаль чемпионата мира с 2019 года. Тогда сборная Украины также дошла до финала и завоевала серебряные награды.

В решающем поединке чемпионата мира украинцы встретились со сборной Казахстана, которую тренирует украинский специалист Александр Горбачук. Финальная встреча завершилась победой соперников со счетом 45:40.

На пути к финалу команда Украины провела серию напряженных поединков.

На старте турнира украинцы уверенно победили Швецию (45:35), после чего в 1/8 финала в драматичной борьбе одолели Польшу (41:40). Решающим стал заключительный бой Романа Свичкаря, который сумел отыграть отставание в семь уколов и принести команде победу по приоритету.

В четвертьфинале украинские шпажисты во второй раз за последние два месяца победили вторую команду мирового рейтинга, сборную Швейцарии (39:37). И на этот раз исход встречи решил заключительный бой Свичкаря.

Не менее напряженным оказался полуфинал против Израиля. Украинцы упустили преимущество в восемь уколов, однако в дополнительную минуту Роман Свичкарь нанес победный удар, обеспечив сборной победу со счетом 45:44 и путевку в финал.

Первая медаль ЧМ для двух шпажистов

Еще месяц назад украинская команда в составе Романа Свичкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка стала бронзовым призером чемпионата Европы, а теперь поднялась на вторую ступеньку пьедестала чемпионата мира.

Для Евгения Макиенко и дебютанта мирового первенства Михаила Краснюка это первые медали чемпионата мира в карьере.

Никита Кошман стал двукратным призером мировых первенств после прошлогодней бронзы в индивидуальных соревнованиях, а Роман Свичкар в третий раз поднялся на подиум чемпионата мира. Именно он входил в состав сборной, которая принесла Украине предыдущую командную медаль чемпионата мира в 2019 году.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.

Напомним, украинская рапиристка Алина Полозюк завоевала бронзу на ЧМ в Гонконге. Эта медаль стала первой в истории нашей страны на ЧМ по фехтованию.

Ранее украинская фехтовальщица Ольга Сопит стала чемпионкой Европы, победив в финале Арианну Эрриго со счетом 15:8.

Для 23-летней украинки это первая медаль на взрослых чемпионатах Европы.

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