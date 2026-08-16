Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук поповнила скарбничку національної збірної другою нагородою на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в німецькому Франкфурті-на-Майні. Спортсменка виборола срібну медаль у фіналі вправ із булавами.

Про це йдеться на офіційному каналі Національного олімпійського комітету України.

Таїсія Онофрійчук здобула ще одну медаль на ЧС

За свій виступ українська гімнастка здобула від суддів 30.050 бала. Вона поступилася володарці золотої нагороди Стіліяні Ніколовій із Болгарії (30.150 бала) лише на 0.100 бала.

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Ця срібна медаль стала для спортсменки вже другою на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в німецькому Франкфурті-на-Майні.

Раніше Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики з обручем.

Загалом у доробку української гімнастки це вже четверта нагорода кар’єри на рівні чемпіонатів світу. В її активі одна золота, одна срібна та дві бронзові медалі.

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