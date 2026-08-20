Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен подписал новый контракт с командой Red Bull. Новое соглашение будет действовать до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

Команда Red Bull в своём заявлении назвала сотрудничество с Ферстаппеном “одним из самых успешных и выдающихся партнёрств в истории Формулы-1”.

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Также там заявили, что новое соглашение является “убедительным свидетельством взаимного доверия и амбиций, а также совместным решением формировать будущее вместе”.

– Я очень доволен продлением контракта. У нас лучшие люди, и я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества со всеми, чтобы снова вернуться на вершину. Это остается главной целью, к которой мы все стремились и будем стремиться и в дальнейшем, – заявил Ферстаппен.

По словам Макса, для него команда – как вторая семья, и он чувствует себя там как дома.

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Голландец присоединился к Red Bull в 2016 году, перейдя в середине сезона из фарм-команды Toro Rosso, которая сейчас называется Racing Bulls.

С тех пор Ферстаппен одержал 71 победу и завоевал четыре титула чемпиона мира в Формуле-1. Последний раз он выигрывал чемпионат в 2024 году, а в 2025-м уступил Ландо Норрису два очка.

После введения новых правил в Формуле-1 и неутешительных результатов команды в СМИ участились спекуляции о возможном уходе 28-летнего Ферстаппена из Red Bull, несмотря на предыдущий контракт, действовавший до 2028 года.

Однако новое соглашение, заключённое накануне домашней гонки Ферстаппена в Нидерландах, положило конец слухам.

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