Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен підписав новий контракт із командою Red Bull. Нова угода діятиме до 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Ферстаппен продовжив контракт із Red Bull

Команда Red Bull у своїй заяві назвала співпрацю з Ферстаппеном “однією з найспішніших та найвизначніших партнерств в історії Формули-1”.

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Також там заявили, що нова угода є “переконливим свідченням взаємної довіри та амбіцій, а також спільним рішенням формувати майбутнє разом”.

– Я дуже задоволений продовженням контракту. У нас найкращі люди, і я з нетерпінням чекаю на подальшу співпрацю з усіма, щоб знову повернутися на вершину. Це залишається головною метою, до якої ми всі прагнули і будемо прагнути й надалі, – заявив Ферстаппен.

За словами Макса, для нього команда як друга родина і він почувається там, як вдома.

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Нідерландець приєднався до Red Bull у 2016 році, перейшовши посеред сезону з фарм-команди Toro Rosso, яка зараз називається Racing Bulls.

Відтоді Ферстаппен здобув 71 перемогу та чотири титули чемпіона світу у Формулі-1. Востаннє він вигравав чемпіонат у 2024 році, а у 2025-му поступився Ландо Норрісу двома очками.

Після нових правил у Формулі-1 та невтішних результатів команди у ЗМІ почастішали спекуляції щодо можливого відходу 28-річного Ферстаппена із Red Bull, попри попередній контракт, що діяв до 2028 року.

Однак нова укладена угода напередодні домашньої гонки Ферстаппена в Нідерландах поклала край чуткам.

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