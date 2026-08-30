Украинская гребчиха Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польском Познани. Эта награда стала первым золотом для Украины на турнире.

Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Как Людмила Лузан завоевала золото ЧМ-2026 по гребле

В финальном заезде украинка с самого начала захватила лидерство и финишировала с результатом 44,40 секунды.

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Ближайшую соперницу, канадку Софию Дженсен, Лузан опередила на 0,50 секунды. Бронзовую медаль завоевала американка Невин Харрисон, уступившая украинке 0,54 секунды.

Для Лузан это уже 13-я медаль чемпионатов мира в карьере. На счету украинки девять золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств.

На ЧМ-2026 она также завоевала серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 м вместе с Анастасией Рыбачок.

Победа в Познани позволила Лузан во второй раз подряд стать чемпионкой мира в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

По данным НОК Украины, она стала лишь второй спортсменкой в истории и первой представительницей Европы, которой удалось защитить титул чемпионки мира в этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что в 2022 году украинская каноистка Людмила Лузан завоевала второе золото на чемпионате мира по гребле.

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