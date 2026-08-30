Лузан завоевала первое золото Украины на ЧМ-2026 по гребле
- Людмила Лузан принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по гребле на байдарках и каноэ.
- Украинка выиграла финал в одиночном каноэ на дистанции 200 м.
- Лузан второй раз подряд стала чемпионкой мира на 200-метровке и первой представительницей Европы, которой удалось защитить титул в этой дисциплине.
Украинская гребчиха Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польском Познани. Эта награда стала первым золотом для Украины на турнире.
Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Как Людмила Лузан завоевала золото ЧМ-2026 по гребле
В финальном заезде украинка с самого начала захватила лидерство и финишировала с результатом 44,40 секунды.
Ближайшую соперницу, канадку Софию Дженсен, Лузан опередила на 0,50 секунды. Бронзовую медаль завоевала американка Невин Харрисон, уступившая украинке 0,54 секунды.
Для Лузан это уже 13-я медаль чемпионатов мира в карьере. На счету украинки девять золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств.
На ЧМ-2026 она также завоевала серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 м вместе с Анастасией Рыбачок.
Победа в Познани позволила Лузан во второй раз подряд стать чемпионкой мира в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
По данным НОК Украины, она стала лишь второй спортсменкой в истории и первой представительницей Европы, которой удалось защитить титул чемпионки мира в этой дисциплине.
Ранее сообщалось, что в 2022 году украинская каноистка Людмила Лузан завоевала второе золото на чемпионате мира по гребле.