Серпень, 07 в 22:01

Українська каноїстка Людмила Лузан виграла друге золото на чемпіонаті світу з веслування, який триває у канадському Галіфаксі.

Лузан стала першою у каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Українка була серед лідерів упродовж всього запливу та подолала дистанцію за 2:22.34 хвилини.

Срібло дісталося канадській спортсменці Софії Дженсен, яку українка випередила на 0.87 секунди, а бронзу завоювала представниця Чилі Марія Майльярд.

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Варто зазначити, що Лузан була серед лідерок упродовж усього запливу та подолала дистанцію за 2:22.34 хвилини.

Для української каноїстки це вже друге золото цього чемпіонату світу. Напередодні 25-річна спортсменка перемогла на дистанції 1 000 м у каное-одиночці та стала віцечемпіонкою світу у каное-двійці на 500 м разом з Анастасією Четверіковою.

У травні Лузан здобула перемогу на етапі Кубка світу з веслування у Чехії. Вона фінішувала першою на каное-одиночці на дистанції 1 000 м. У каное-двійці на 500 метрів Лузан разом з Четверіковою посіли четверте місце.

Людмила Лузан – дворазова призерка Олімпійських ігор. На Олімпіаді-2020 у Токіо вона виграла бронзу у веслуванні на каное-одиночці на дистанції 200 м та срібло у каное-двійці разом із Анастасією Четверіковою.