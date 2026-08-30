Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное, який проходить у польській Познані. Ця нагорода стала першим золотом для України на турнірі.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

Як Людмила Лузан виграла золото ЧС-2026 з веслування

У фінальному заїзді українка від початку захопила лідерство та фінішувала з результатом 44,40 секунди.

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Найближчу суперницю, канадійку Софію Дженсен, Лузан випередила на 0,50 секунди. Бронзову нагороду виборола американка Невін Гаррісон, яка поступилася українці 0,54 секунди.

Для Лузан це вже 13-та медаль чемпіонатів світу в кар’єрі. Українка має дев’ять золотих, три срібні та одну бронзову нагороду світових першостей.

На ЧС-2026 вона також здобула срібло у каное-двійці на дистанції 500 м разом з Анастасією Рибачок.

Перемога у Познані дозволила Лузан вдруге поспіль стати чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 200 м.

За даними НОК України, вона стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу в цій дисципліні.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році українська каноїстка Людмила Лузан виграла друге золото на чемпіонаті світу з веслування.

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