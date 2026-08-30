Лузан виборола перше золото України на ЧС-2026 з веслування
- Людмила Лузан принесла Україні перше золото ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное.
- Українка виграла фінал у каное-одиночці на дистанції 200 м.
- Лузан вдруге поспіль стала чемпіонкою світу на 200-метрівці та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул у цій дисципліні.
Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное, який проходить у польській Познані. Ця нагорода стала першим золотом для України на турнірі.
Про це повідомляє пресслужба НОК.
Як Людмила Лузан виграла золото ЧС-2026 з веслування
У фінальному заїзді українка від початку захопила лідерство та фінішувала з результатом 44,40 секунди.
Найближчу суперницю, канадійку Софію Дженсен, Лузан випередила на 0,50 секунди. Бронзову нагороду виборола американка Невін Гаррісон, яка поступилася українці 0,54 секунди.
Для Лузан це вже 13-та медаль чемпіонатів світу в кар’єрі. Українка має дев’ять золотих, три срібні та одну бронзову нагороду світових першостей.
На ЧС-2026 вона також здобула срібло у каное-двійці на дистанції 500 м разом з Анастасією Рибачок.
Перемога у Познані дозволила Лузан вдруге поспіль стати чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 200 м.
За даними НОК України, вона стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу в цій дисципліні.
Раніше повідомлялося, що у 2022 році українська каноїстка Людмила Лузан виграла друге золото на чемпіонаті світу з веслування.