Збірна України з волейболу стартувала з перемоги над Ізраїлем на груповому раунді чемпіонату Європи з волейболу.

Матч Ізраїль – Україна відбувся у Софії (Болгарія) та завершився перемогою України у чотирьох сетах 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25).

Україна перемогла Ізраїль на Євро-2026 з волейболу

Синьо-жовті впевнено розпочали зустріч і швидко створили комфортний відрив, без особливих проблем забравши першу партію.

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У другому сеті після рівного старту українці знову вирвалися вперед, скориставшись помилками суперника, та подвоїли перевагу.

На початку третього відрізку збірна України втратила контроль над грою: суперник перехопив ініціативу, збільшив відрив і відіграв один сет. Втім, синьо-жовті у четвертому сеті дотиснули опонентів та закрили матч.

Найрезультативнішим волейболістом України на майданчику став Дмитро Янчук (18 набраних очок).

Україна підходила до Євро-2026 після успішного сезону в Лізі Націй, де вперше вийшла до плейоф, увійшовши до вісімки найкращих команд.

Ізраїль є однією з топкоманд Золотої Євроліги останніх двох сезонів. Минулого року збірна вперше виграла бронзу цього турніру, а у сезоні-2026 зупинилася за крок від нагород.

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