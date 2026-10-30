Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко завоевала бронзу на Чемпионате мира-2026 в весовой категории до 57 кг.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

23-летняя Ольга Ивженко завоевала бронзу на ЧМ-2026 по тяжелой атлетике

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в китайском городе Нинбо с 27 октября по 8 ноября. Первой среди украинских спортсменов награду на турнире завоевала Ольга Ивженко.

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Украинка выступала в весовой категории до 57 кг и успешно выполнила все шесть попыток в двух упражнениях.

В рывке Ивженко сначала подняла 91 кг, потом 94 кг, а в третьей попытке зафиксировала 96 кг. Этот результат принес ей маленькую серебряную медаль Чемпионата мира.

В толчке украинка тоже выполнила все три попытки. Сначала она подняла 113 кг, потом 116 кг, а завершила выступление результатом 118 кг.

По итогам толчка Ивженко заняла четвертое место, но сумма двух упражнений позволила ей подняться на третью ступеньку общего зачета.

С результатом 214 кг украинка стала бронзовой призеркой Чемпионата мира.

Результаты ЧМ-2026 по тяжелой атлетике в весовой категории до 57 кг

По сумме двуборья призовые места распределились так:

О Кван Ок (Северная Корея) — 227 кг. Чэнь Гуаньлинь (Тайвань) — 215 кг. Ольга Ивженко (Украина) — 214 кг.

Украинской спортсменке не хватило всего одного килограмма, чтобы опередить представительницу Тайваня и завоевать серебряную медаль по сумме двуборья.

При этом в рывке Ивженко показала второй результат среди всех участниц — 96 кг, что принесло ей отдельную малую серебряную медаль.

Что известно об Ольге Ивженко

Для 23-летней Ольги Ивженко бронза в Нинбо стала первой наградой на взрослом Чемпионате мира по тяжелой атлетике.

До этого спортсменка трижды выигрывала юношеские чемпионаты Европы. Последний раз она завоевала этот титул незадолго до начала мирового первенства в Китае.

В 2025 году Ивженко также стала бронзовой призеркой взрослого Чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг.

Награды украинки стали первыми для сборной Украины на Чемпионате мира-2026.

Когда будут выступать другие украинцы на ЧМ-2026 по тяжелой атлетике

Соревнования в Нинбо продлятся до 8 ноября. Впереди выступления других представителей сборной Украины.

Расписание выступлений украинских тяжелоатлетов:

1 ноября, 13:00 — Камила Конотоп, весовая категория до 61 кг.

4 ноября, 10:00 — Максим Домбровский, до 95 кг.

7 ноября, 10:30 — Владислав Прилипко, свыше 110 кг.

7 ноября, 13:00 — Ирина Домбровская, до 86 кг.

8 ноября, 05:30 — Валентина Кисиль, свыше 86 кг.

8 ноября, 08:00 — Богдан Тараненко, свыше 110 кг.

Одной из главных претенденток на медали в составе украинской команды является четырехкратная чемпионка Европы Камила Конотоп.

Чемпионат мира-2026 также стал первым из десяти отборочных турниров к следующим Олимпийским играм.