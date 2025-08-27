Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик спел дуэтом со звездой украинской эстрады Иво Бобулом.

Это произошло на благотворительном ужине, организованном супругами Усиками с целью помочь детям из Николаева, которые из-за войны остались без родителей.

Усик и Бобул спели дуэтом

На благотворительном мероприятии Иво Бобул выступил со своими хитами.

На сцене к нему присоединился Александр Усик и они дуэтом исполнили песню Розмова з тобою.

View this post on Instagram A post shared by Boxing Ukraine (@boxingukraineboxing)

Благотворительный ужин также посетили певица Надя Дорофеева, певец и автор популярного хита Смарагдове небо DREVO, певец Monatik, телеведущий Андрей Бедняков и другие.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя-реванша на лондонском стадионе Уэмбли.

В конце июля стало известно, что WBO назначила бой между Усиком и Джозефом Паркером. Сторонам дали 30 дней на достижение соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.

Фото: Instagram/Екатерина Усик

