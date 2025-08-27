Дуэт, которого никто не ждал: Усик спел с Иво Бобулом
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик спел дуэтом со звездой украинской эстрады Иво Бобулом.
Это произошло на благотворительном ужине, организованном супругами Усиками с целью помочь детям из Николаева, которые из-за войны остались без родителей.
Усик и Бобул спели дуэтом
На благотворительном мероприятии Иво Бобул выступил со своими хитами.
На сцене к нему присоединился Александр Усик и они дуэтом исполнили песню Розмова з тобою.
Благотворительный ужин также посетили певица Надя Дорофеева, певец и автор популярного хита Смарагдове небо DREVO, певец Monatik, телеведущий Андрей Бедняков и другие.
Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя-реванша на лондонском стадионе Уэмбли.
В конце июля стало известно, что WBO назначила бой между Усиком и Джозефом Паркером. Сторонам дали 30 дней на достижение соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.
Фото: Instagram/Екатерина Усик