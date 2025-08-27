Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик заспівав дуетом із зіркою української естради Іво Бобулом.

Це сталося благодійній вечері, організованій подружжям Усиків з метою допомогти дітям із Миколаєва, які через війну залишилися без батьків.

Усик та Бобул заспівали дуетом

На благодійному заході Іво Бобул виступив зі своїми хітами.

На сцені до нього приєднався Олександр Усик і вони дуетом виконали пісню Розмова з тобою.

View this post on Instagram A post shared by Boxing Ukraine (@boxingukraineboxing)

Благодійну вечерю також відвідала співачка Надя Дорофєєва, співак та автор популярного хіта Смарагдове небо DREVO, співак Monatik, телеведучий Андрій Бєдняков та інші.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді бою-реваншу на лондонському стадіоні Вемблі.

Наприкінці липня стало відомо, що WBO призначила бій між Усиком і новозеландцем Джозефом Паркером. Сторонам дали 30 днів на досягнення угоди, інакше буде призначено промоутерські торги.

Фото: Instagram/Катерина Усик

