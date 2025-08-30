Світова боксерська організація (WBO) наказала абсолютному чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику надати оновлений медичний звіт.

Про це пише видання Boxing Scene.

WBO запросила в Усика оновлений медичний звіт

Як пише видання, це сталося після появи у соціальних мережах вірусного відео, на якому Усик запально танцює під пісню Наді Дорофєєвої, а також відео, де він грає в футбол.

У відео, опублікованому в Instagram кілька днів тому, із благодійної вечері, організованої Усиком та його дружиною Катериною, боксер енергійно танцює поруч із Дорофєєвою.

View this post on Instagram A post shared by DAZN Boxing (@daznboxing)

Раніше Усик попросив відстрочку переговорів із обов’язковим претендентом на пояс WBO Джозефом Паркером через проблеми зі спиною.

Після зазначених відео WBO хоче, щоб Усик провів повторне обстеження до понеділка.

У листі, який переглянули журналісти BoxingScene, голова комітету WBO Луїс Батіста Салас написав адвокату Усика Джону Горневеру.

У ньому йдеться, що “медичний прогноз повинен бути детальним і вичерпним, а також має підтверджувати для WBO поточний стан здоров’я Усика, приблизний термін одужання та будь-які інші медичні показники, які вважаються доречними”.

Зазначається, що невиконання цієї вимоги не залишить комітету WBO іншого вибору, як “вжити відповідних заходів згідно з правилами і положеннями WBO”.

24 липня WBO постановив, щоб Усик розпочав переговори з обов’язковим претендентом Джозефом Паркером із Нової Зеландії.

Сторонам дали 30 днів на досягнення угоди. Усик повідомив 7 серпня, що проходить медичне обстеження через попередні травми.

Команда українця попросила відтермінування переговорів на 90 днів, на що WBO, за інформацією джерела видання, була готова погодитися.

