Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик присоединился к восстановлению музея генерала-хорунжего УПА Романа Шухевича.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Усик сделал донат на восстановление музея Шухевича

Александр передал свои боксерские перчатки для благотворительного аукциона и сделал пожертвование в размере 100 тыс. грн на восстановление музея главнокомандующего УПА.

Боксерские перчатки Усика разыграют на аукционе в ноябре. Об условиях розыгрыша сообщат дополнительно.

Садовый также обнародовал обращение Усика, в котором боксер призвал людей присоединиться к сбору.

– Присоединяйтесь к сбору для восстановления музея Романа Шухевича. Отдаем дань прошлому для того, чтобы наше будущее было светлым. Слава Богу за все. Слава Украине! – сказал Усик.

Тим часом @usykaa долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові.

Чемпіон передав свої рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат у 100 тис грн росія воює не лише проти людей — вона нищить нашу пам’ять.

Відновлення музею Шухевича — теж боротьба за Незалежність. pic.twitter.com/37KXzrNJ5P — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) October 4, 2025

Музей Романа Шухевича разрушили российские захватчики во время обстрела 1 января 2024 года.

В результате попадания ударного беспилотника по музею были утрачены мемориальные вещи Шухевича: стол, кресла, фотье, фортепиано, а также бюст генерала УПА авторства Михаила Черешневского и скульптура Степана Бандеры авторства Ярослава Троцкого.

Напомним, накануне первого боя против Тайсона Фьюри в декабре 2024 года дочь Романа Шухевича – Мария передала боксеру вышиванку и кепку-петлюровку.

