Усик задонатив на відбудову музею Романа Шухевича
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик долучився до відбудови музею генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Олександр передав свої боксерські рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат розміром у 100 тис. грн на відбудову музею головнокомандувача УПА.
Боксерські рукавиці Усика розіграють на аукціоні у листопаді. Про умови розіграшу повідомлять додатково.
Садовий також оприлюднив звернення Усика, в якому боксер закликав людей долучатися до збору.
– Долучайтесь до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо данину минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим. Слава Богу за все. Слава Україні! – сказав Усик.
Музей Романа Шухевича зруйнували російські загарбники під час обстрілу 1 січня 2024 року.
Внаслідок влучання ударного безпілотника по музею було втрачено меморіальні речі Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя генерала УПА авторства Михайла Черешньовського та скульптуру Степана Бандери авторства Ярослава Троцька.
Нагадаємо, напередодні першого бою проти Тайсона Ф’юрі у грудні 2024 року донька Романа Шухевича – Марія передала боксеру вишиванку та кашкет-петлюрівку.