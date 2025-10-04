Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик долучився до відбудови музею генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Олександр передав свої боксерські рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат розміром у 100 тис. грн на відбудову музею головнокомандувача УПА.

Боксерські рукавиці Усика розіграють на аукціоні у листопаді. Про умови розіграшу повідомлять додатково.

Садовий також оприлюднив звернення Усика, в якому боксер закликав людей долучатися до збору.

– Долучайтесь до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо данину минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим. Слава Богу за все. Слава Україні! – сказав Усик.

