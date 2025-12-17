Творил историю на своих условиях: Теренс Кроуфорд завершил карьеру непобежденным
- Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры после победы над Канело Альваресом в сентябре.
- Кроуфорд стал первым боксером современности, который получил статус абсолютного чемпиона сразу в трех весовых категориях.
- Американец завершил карьеру с рекордом 42-0, став чемпионом мира в пяти дивизионах без единого поражения.
Непобедимый чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры боксера в возрасте 38 лет.
Об этом Кроуфорд сообщил в социальных сетях.
Теренс Кроуфорд завершает карьеру
Чемпион в пяти весовых категориях обнародовал свое решение в видео, опубликованном на YouTube. Кроуфорд заявил, что завершает карьеру через несколько месяцев после победы над Канело Альваресом в сентябре.
Победа над Альваресом сделала Кроуфорда первым боксером современности, который стал абсолютным чемпионом в трех весовых категориях.
В посте на X он сказал, что “уходит как великий боксер, которому больше нечего доказывать”.
– Мне посчастливилось осуществить мечту, которая началась задолго до прожекторов, болельщиков и мировых титулов. Я отдал этому спорту все, что имел. Я дрался с лучшими, переходил из одной весовой категории в другую и творил историю на своих условиях. 42-0. Трижды абсолютный чемпион. Чемпион в пяти дивизионах, – заявил Кроуфорд в видео.
Кроуфорд поблагодарил своих соперников, семью, болельщиков и членов своей команды. Он заявил, что “это не прощание, это только конец одного боя и начало другого”.
Теренс Кроуфорд дебютировал в профессиональном боксе в 2008 году, а первый чемпионский титул завоевал в 2014 году, когда победил шотландца Рики Бернса и стал обладателем пояса WBO в легком весе.
Кроуфорд завершает карьеру непобежденным. Его 42 победы были одержаны досрочно или единогласным решением судей, причем ни один судья за его карьеру никогда не давал больше очков сопернику.