Творив історію на своїх умовах: Теренс Кроуфорд завершив кар’єру непереможним
- Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри після перемоги над Канело Альваресом у вересні.
- Кроуфорд став першим боксером сучасності, який здобув статус абсолютного чемпіона одразу у трьох вагових категоріях.
- Американець завершив кар’єру з рекордом 42-0, ставши чемпіоном світу у п’яти дивізіонах без жодної поразки.
Непереможений чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри боксера у віці 38 років.
Про це Кроуфорд повідомив у соціальних мережах.
Теренс Кроуфорд завершує кар’єру
Чемпіон у п’яти вагових категоріях оприлюднив своє рішення у відео, опублікованому на YouTube. Кроуфорд заявив, що завершує кар’єру через кілька місяців після перемоги над Канело Альваресом у вересні.
Перемога над Альваресом зробила Кроуфорда першим боксером сучасності, який став абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях.
У дописі на X він сказав, що “йде як великий боксер, якому більше нічого доводити”.
– Мені пощастило здійснити мрію, яка почалася задовго до прожекторів, вболівальників та світових титулів. Я віддав цьому спорту все, що мав. Я бився з найкращими, переходив з однієї вагової категорії в іншу і творив історію на своїх умовах. 42-0. Тричі абсолютний чемпіон. Чемпіон у п’яти дивізіонах, – заявив Кроуфорд у відео.
Кроуфорд подякував своїм суперникам, родині, вболівальникам та членам своєї команди. Він заявив, що “це не прощання, це лише кінець одного бою і початок іншого”.
Теренс Кроуфорд дебютував у професійному боксі у 2008 році, а перший чемпіонський титул здобув у 2014 році, коли переміг шотландця Рікі Бернса та став володарем поясу WBO у легкій вазі.
Кроуфорд завершує кар’єру непереможеним. Його 42 перемоги були здобуті достроково або одноголосним рішенням суддів, при чому жоден суддя за його кар’єру ніколи не давав більше очок супернику.