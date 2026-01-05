Український тренер Єгор Голуб розповів про співпрацю з колишнім чемпіоном світу з боксу Ентоні Джошуа, якого готував до бою з Джейком Полом.

Про це він сказав в інтерв’ю Sport Express.

Єгор Голуб про роботу з Джошуа

Український фахівець розповів, як виглядала його робота у тренувальному таборі Ентоні Джошуа.

– Це механізм. Є тренер з боксу – я відповідаю за бокс. Є тренер із ЗФП – він відповідає за свій напрямок. Є масажист, реабілітолог, лікар, асистент. Усе це — один механізм. Реально я займаюся з ним боксом, – розповів він.

Щодо самої роботи, Голуб зізнався, що співпраця з Ентоні Джошуа трималася у таємниці, але “всі, хто мав знати, знали”.

– Ентоні дуже приємна, працьовита й дисциплінована людина, хоче вчитися, з повагою ставиться до всього тренерського складу. Йому цікаво. Було важко, але цікаво. Ми переписувалися з ним учора, скоро побачимося. Він джентльмен. Та всі це знають, всі це бачать і розуміють. Вихований, приємний чоловік, – сказав Єгор про британця.

Водночас, він визнав, що працювати легко не було, адже це велика відповідальність.

– Не скажу, що це легко. Це велика відповідальність. Кожен бій — незалежно від суперника. У боксі кожен може вдарити й кожен може пропустити. Тому, звісно, це відповідальність. Це не про “вау, клас, я тренер Ентоні Джошуа”. Це про роботу, – додав він.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 грудня у Маямі Ентоні Джошуа нокаутував блогера-боксера Джейка Пола. Бій достроково завершився у шостому раунді.