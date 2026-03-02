Всесвітня боксерська рада (WBC) дала дозвіл на добровільний захист поясу українцем Олександром Усиком проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена.

Відповідну заяву організація оприлюднила у своїх соціальних мережах.

Усик проведе добровільний захист титулу

Олександр Усик, який володіє поясами за версіями WBC, WBA та IBF, вийде на ринг 23 травня 2026 року. Його опонентом стане нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен. Бій прийматиме Єгипет – поєдинок проведуть на тлі знаменитих пірамід Гізи.

Спершу в WBC спростували заяву про те, що поєдинок між Усиком та Верхувеном буде титульним.

– Після ретельного розгляду Рада керівників WBC ухвалила рішення про санкціонування добровільного захисту титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі Олександра Усика проти легендарного чемпіона з кікбоксингу Ріко Верхувена, – йдеться у заяві.

Зазначається, що під час 63-ї щорічної конференції в Бангкоку WBC надала чемпіону Усику дозвіл на добровільний захист титулу.

Згодом організація отримала петицію щодо санкціонування поєдинку Усика проти Верхувена як добровільного захисту чемпіонського поясу.

У грудні WBC уже схвалила інший добровільний захист титулу для Усика – тоді його потенційним суперником розглядався Деонтей Вайлдер. Проте сторонам не вдалося домовитися, і зрештою американець проведе бій проти Дерека Чісори.

Таким чином поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном відбудеться 23 травня 2026 року, а на кону стоятиме пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC.

