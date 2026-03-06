Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк проведет первый бой в профессиональном боксе.

Об этом сообщает Usyk 17 Promotions на своей странице в Instagram.

Хижняк проведет первый бой в профи: дата

Соперником украинского боксера станет 28-летний колумбиец Вильмер Барон.

Дебютный бой 30-летнего Хижняка в профессиональном боксе состоится 21 марта в рамках вечера бокса от Usyk-17 Promotions.

Боксерское шоу состоится в комплексе Equides Club в селе Лесники, недалеко от Киева.

Колумбиец провел уже 22 боя в профи, в которых одержал восемь побед, в том числе шесть нокаутом. Также у него 13 поражений и один бой, который завершился ничьей.

В рамках вечера бокса на ринг также выйдут и другие украинцы: Павел Иллюша, Даниил Жасан, Айдер Абдураимов, Элвин Алиев, Джамал Кулиев, Николай Лактионов, Дмитрий Ловчинский и Кира Макогоненко.

Напомним, Александр Хижняк является олимпийским чемпионом – золото он завоевал на Играх-2024 в Париже. На Олимпиаде-2020 в Токио он завоевал серебро, а в 2017 году стал чемпионом мира среди любителей.

