Олимпийский чемпион Хижняк дебютирует в профессиональном боксе: дата и соперник
- Александр Хижняк проведет дебютный бой в профессиональном боксе 21 марта.
- Соперником украинца станет 28-летний колумбиец Вильмер Барон.
- Боксерский вечер от Usyk 17 Promotions состоится недалеко от Киева.
Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк проведет первый бой в профессиональном боксе.
Об этом сообщает Usyk 17 Promotions на своей странице в Instagram.
Хижняк проведет первый бой в профи: дата
Соперником украинского боксера станет 28-летний колумбиец Вильмер Барон.
Дебютный бой 30-летнего Хижняка в профессиональном боксе состоится 21 марта в рамках вечера бокса от Usyk-17 Promotions.
Боксерское шоу состоится в комплексе Equides Club в селе Лесники, недалеко от Киева.
Колумбиец провел уже 22 боя в профи, в которых одержал восемь побед, в том числе шесть нокаутом. Также у него 13 поражений и один бой, который завершился ничьей.
В рамках вечера бокса на ринг также выйдут и другие украинцы: Павел Иллюша, Даниил Жасан, Айдер Абдураимов, Элвин Алиев, Джамал Кулиев, Николай Лактионов, Дмитрий Ловчинский и Кира Макогоненко.
Напомним, Александр Хижняк является олимпийским чемпионом – золото он завоевал на Играх-2024 в Париже. На Олимпиаде-2020 в Токио он завоевал серебро, а в 2017 году стал чемпионом мира среди любителей.