Олімпійський чемпіон Хижняк дебютує у професійному боксі: дата та суперник
- Олександр Хижняк проведе дебютний бій у професійному боксі 21 березня.
- Суперником українця стане 28-річний колумбієць Вільмер Барон.
- Боксерський вечір від Usyk 17 Promotions відбудеться біля Києва.
Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк проведе перший бій у професійному боксі.
Про це повідомляє Usyk 17 Promotions на своїй сторінці в Instagram.
Хижняк проведе перший бій у профі: дата
Суперником українського боксера стане 28-річний колумбієць Вільмер Барон.
Дебютний бій 30-річного Хижняка у професійному боксі відбудеться 21 березня у межах вечора боксу від Usyk-17 Promotions.
Боксерське шоу відбудеться у комплексі Equides Club у селі Лісники, що неподалік від Києва.
Колумбієць провів вже 22 бої у профі, у яких здобув вісім перемог, зокрема шість нокаутом. Також у нього 13 поразок та один бій, який завершився нічиєю.
У межах вечора боксу на ринг також вийдуть й інші українці: Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та Кіра Макогоненко.
Нагадаємо, Олександр Хижняк є олімпійським чемпіоном – золото він виборов на Іграх-2024 у Парижі. На Олімпіаді-2020 у Токіо він здобув срібло, а у 2017 році став чемпіоном світу серед аматорів.