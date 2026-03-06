Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк проведе перший бій у професійному боксі.

Про це повідомляє Usyk 17 Promotions на своїй сторінці в Instagram.

Хижняк проведе перший бій у профі: дата

Суперником українського боксера стане 28-річний колумбієць Вільмер Барон.

Дебютний бій 30-річного Хижняка у професійному боксі відбудеться 21 березня у межах вечора боксу від Usyk-17 Promotions.

Боксерське шоу відбудеться у комплексі Equides Club у селі Лісники, що неподалік від Києва.

Колумбієць провів вже 22 бої у профі, у яких здобув вісім перемог, зокрема шість нокаутом. Також у нього 13 поразок та один бій, який завершився нічиєю.

У межах вечора боксу на ринг також вийдуть й інші українці: Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та Кіра Макогоненко.

Нагадаємо, Олександр Хижняк є олімпійським чемпіоном – золото він виборов на Іграх-2024 у Парижі. На Олімпіаді-2020 у Токіо він здобув срібло, а у 2017 році став чемпіоном світу серед аматорів.

