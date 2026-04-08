Британский боксер Тайсон Фьюри после возобновления карьеры проведет бой 11 апреля против уроженца России, проживающего в Канаде, Арсланбека Махмудова.

Бой Фьюри – Махмудов состоится в супертяжелом весе.

Фьюри – Махмудов: битва взглядов

Боксеры встретятся в рамках главного события вечера бокса на арене лондонского Тоттенхэма – Тоттенхэм Хотспур Стадиум.

Сейчас смотрят

Перед боем у Фьюри и Махмудова запланирован ряд медиа-мероприятий.

В частности, боксеры встретились на крыше стадиона Тоттенхэм Хотспур, где провели дуэль взглядов.

Там они обнимались, а Цыганский король в какой-то момент послал россиянину воздушный поцелуй.

FURY BLOWS A KISS Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov face off on top of Tottenham Hotspur Stadium Tickets on sale NOW: https://t.co/Y66jtzZti9#FuryMakhmudov | April 11th | LIVE on Netflix | Tottenham Hotspur Stadium pic.twitter.com/GTGbhwddsf — Ring Magazine (@ringmagazine) April 7, 2026

Тайсон Фьюри в последний раз выходил на ринг в декабре 2024 года, когда уступил в бою-реванше единогласным решением судей украинцу Александру Усику.

Таким образом, бой против Махмудова станет первым для Фьюри после возобновления карьеры.

Махмудов ранее владел региональными титулами WBC Silver, NABF и NABA. В октябре россиянин победил британца Дэвида Аллена по итогам двенадцати раундов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.