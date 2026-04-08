Обнимал и послал воздушный поцелуй: Фьюри провел дуэль взглядов с россиянином
- Фьюри и Махмудов устроили дуэль взглядов на крыше стадиона в Лондоне.
- Для Фьюри это первый бой после поражения от Усика.
Британский боксер Тайсон Фьюри после возобновления карьеры проведет бой 11 апреля против уроженца России, проживающего в Канаде, Арсланбека Махмудова.
Бой Фьюри – Махмудов состоится в супертяжелом весе.
Фьюри – Махмудов: битва взглядов
Боксеры встретятся в рамках главного события вечера бокса на арене лондонского Тоттенхэма – Тоттенхэм Хотспур Стадиум.
Перед боем у Фьюри и Махмудова запланирован ряд медиа-мероприятий.
В частности, боксеры встретились на крыше стадиона Тоттенхэм Хотспур, где провели дуэль взглядов.
Там они обнимались, а Цыганский король в какой-то момент послал россиянину воздушный поцелуй.
FURY BLOWS A KISS
Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov face off on top of Tottenham Hotspur Stadium
— Ring Magazine (@ringmagazine) April 7, 2026
Тайсон Фьюри в последний раз выходил на ринг в декабре 2024 года, когда уступил в бою-реванше единогласным решением судей украинцу Александру Усику.
Таким образом, бой против Махмудова станет первым для Фьюри после возобновления карьеры.
Махмудов ранее владел региональными титулами WBC Silver, NABF и NABA. В октябре россиянин победил британца Дэвида Аллена по итогам двенадцати раундов.