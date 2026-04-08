Обійняв і надіслав поцілунок: Ф’юрі провів битву поглядів з росіянином
- Ф'юрі та Махмудов провели дуель поглядів на даху стадіону в Лондоні.
- Для Ф'юрі це перший поєдинок після поразки від Усика.
Британський боксер Тайсон Ф’юрі після поновлення кар’єри проведе бій 11 квітня проти уродженця Росії, який мешкає у Канаді, Арсланбека Махмудова.
Бій Ф’юрі – Махмудов відбудеться у надважкій вазі.
Ф’юрі – Махмудов: битва поглядів
Боксери зустрінуться у межах головної події вечора боксу на арені лондонського Тоттенгема – Тоттенгем Готспур Стедіум.
Перед боєм у Ф’юрі та Махмудова запланована низка медіазаходів.
Зокрема, боксери зустрілись на даху стадіону Тоттенгем Готспур, де провели дуель поглядів.
Там вони обнімалися, а Циганський король в якийсь момент надіслав росіянину повітряний поцілунок.
— Ring Magazine (@ringmagazine) April 7, 2026
Тайсон Ф’юрі востаннє виходив на ринг у грудні 2024 року, коли поступився у бою-реванші одноголосним рішенням суддів українцю Олександру Усику.
Таким чином, бій проти Махмудова стане першим для Ф’юрі після відновлення кар’єри.
Махмудов раніше володів регіональними титулами WBC Silver, NABF і NABA. У жовтні росіянин переміг британця Девіда Аллена за підсумком дванадцяти раундів.