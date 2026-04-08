Британський боксер Тайсон Ф’юрі після поновлення кар’єри проведе бій 11 квітня проти уродженця Росії, який мешкає у Канаді, Арсланбека Махмудова.

Бій Ф’юрі – Махмудов відбудеться у надважкій вазі.

Ф’юрі – Махмудов: битва поглядів

Боксери зустрінуться у межах головної події вечора боксу на арені лондонського Тоттенгема – Тоттенгем Готспур Стедіум.

Перед боєм у Ф’юрі та Махмудова запланована низка медіазаходів.

Зокрема, боксери зустрілись на даху стадіону Тоттенгем Готспур, де провели дуель поглядів.

Там вони обнімалися, а Циганський король в якийсь момент надіслав росіянину повітряний поцілунок.

FURY BLOWS A KISS Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov face off on top of Tottenham Hotspur Stadium Tickets on sale NOW: https://t.co/Y66jtzZti9#FuryMakhmudov | April 11th | LIVE on Netflix | Tottenham Hotspur Stadium pic.twitter.com/GTGbhwddsf — Ring Magazine (@ringmagazine) April 7, 2026

Тайсон Ф’юрі востаннє виходив на ринг у грудні 2024 року, коли поступився у бою-реванші одноголосним рішенням суддів українцю Олександру Усику.

Таким чином, бій проти Махмудова стане першим для Ф’юрі після відновлення кар’єри.

Махмудов раніше володів регіональними титулами WBC Silver, NABF і NABA. У жовтні росіянин переміг британця Девіда Аллена за підсумком дванадцяти раундів.

