Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри достигли соглашения о проведении боя в конце 2026 года.

Об этом сообщило издание The Ring.

Бой Джошуа – Фьюри: что известно

Ранее стало известно о бое Энтони Джошуа против 35-летнего албанского боксера Кристиана Пренги. Поединок запланирован на 25 июля в саудовском Эр-Рияде.

Боксер отметил, что подписал соглашение на несколько поединков, первый из которых состоится против албанца.

– Не секрет, что я потратил некоторое время на то, чтобы собрать свои силы, восстановиться и быть готовым к возвращению на ринг, и это будет следующим шагом на этом пути. Я рад, что подписал соглашение на несколько боев. С нетерпением жду соревнований и хочу продолжить их с того места, где остановился, — цитирует Джошуа The Ring.

Саудовский промоутер Турки Аль-аш-Шейх в соцсети X сообщил: Моим друзьям в Великобритании: это произойдет. Это подписано.

To my friends in Great Britain — it’s happening. It’s signed — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 27, 2026

Также инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что твит Турки означает, что бой Джошуа — Фьюри наконец состоится. По его словам, это будет шоу Ring Magazine на Netflix в четвертом квартале этого года.

Недавно Фьюри вызвал Джошуа на бой. Это произошло после того, как Тайсон победил россиянина Арсланбека Махмудова в Лондоне.

