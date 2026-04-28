Джошуа и Фьюри договорились о бое в 2026 году: что известно
- Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении боя после долгого ожидания со стороны фанатов.
- Поединок планируется организовать в конце 2026 года.
Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри достигли соглашения о проведении боя в конце 2026 года.
Об этом сообщило издание The Ring.
Бой Джошуа – Фьюри: что известно
Ранее стало известно о бое Энтони Джошуа против 35-летнего албанского боксера Кристиана Пренги. Поединок запланирован на 25 июля в саудовском Эр-Рияде.
Боксер отметил, что подписал соглашение на несколько поединков, первый из которых состоится против албанца.
– Не секрет, что я потратил некоторое время на то, чтобы собрать свои силы, восстановиться и быть готовым к возвращению на ринг, и это будет следующим шагом на этом пути. Я рад, что подписал соглашение на несколько боев. С нетерпением жду соревнований и хочу продолжить их с того места, где остановился, — цитирует Джошуа The Ring.
Саудовский промоутер Турки Аль-аш-Шейх в соцсети X сообщил: Моим друзьям в Великобритании: это произойдет. Это подписано.
To my friends in Great Britain — it’s happening. It’s signed
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 27, 2026
Также инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что твит Турки означает, что бой Джошуа — Фьюри наконец состоится. По его словам, это будет шоу Ring Magazine на Netflix в четвертом квартале этого года.
Недавно Фьюри вызвал Джошуа на бой. Это произошло после того, как Тайсон победил россиянина Арсланбека Махмудова в Лондоне.