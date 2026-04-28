Колишні чемпіони світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі досягли угоди про бій наприкінці 2026 року.

Про це повідомило видання The Ring.

Бій Джошуа – Ф’юрі: що відомо

Перед цим стало відомо про бій Ентоні Джошуа проти 35-річного албанського боксера Крістіана Пренги. Поєдинок заплановано на 25 липня в саудівському Ріяді.

Боксер зазначив, що підписав угоду на кілька поєдинків, перший з яких відбудеться проти албанця.

– Не секрет, що я витратив деякий час на те, щоб зібрати свої сили та відновитися й бути готовим до повернення на ринг, і це буде наступним кроком на цьому шляху. Я радий, що підписав угоду на кілька боїв. З нетерпінням чекаю на змагання та хочу продовжити їх з того місця, де зупинився, — цитує Джошуа The Ring.

Саудівський Організатор поєдинків Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі X повідомив: Моїм друзям у Великій Британії: це станеться. Це підписано.

To my friends in Great Britain – it’s happening. It’s signed — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 27, 2026

Також інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що твіт Туркі означає, що бій Джошуа – Ф’юрі нарешті відбудеться. За його словами, це буде шоу Ring Magazine на Netflix у четвертому кварталі цього року.

Нещодавно Ф’юрі викликав Джошуа на бій. Це сталося після того, як Тайсон переміг росіянина Арсланбека Махмудова у Лондоні.

