Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику с предложением провести третий очный бой.

Соответствующее видео, на котором боксеры обменялись обращениями, опубликовал The Ring в Twitter (X).

Фьюри бросил вызов Усику насчет третьего боя

Британец заявил, что сейчас он сосредоточен на проведении боя против Энтони Джошуа, но не исключает возможность третьего боя с Усиком.

Сейчас смотрят

Также Фьюри считает, что остается ключевым боксером в супертяжелом дивизионе, несмотря на две неудачи в боях с украинцем.

– Сначала я начну с Энтони Джошуа и нокаутирую его. Потом я вернусь за пирогом с кроликом. Жадный живот готов к еще одной порции. Есть только я. Больше никого нет. Если вы хотите большие гонорары, то это не Кабаел, не Джошуа и не Дюбуа. Это Цыганский король, — заявил Фьюри.

В ответ Усик подтвердил готовность одобрить предложение британца о трилогии.

– Привет, брат, я готов в любое время. Я готов к Лас-Вегасу, Нью-Йорку, Саудовской Аравии — ко всему. Давай! Жадный живот, мой друг, – заявил Усик.

“I want some rabbit pie!” Tyson Fury and Oleksandr Usyk go back and forth about a potential trilogy fight pic.twitter.com/4MXR0b452q — Ring Magazine (@ringmagazine) May 10, 2026

Пока же у обоих боксеров запланированы бои с другими соперниками. 23 мая Усик должен встретиться на ринге с кикбоксером Рико Верховеном в Египте, а Фьюри после возобновления карьеры и победы над Арсланбеком Махмудовым готовится к бою с Энтони Джошуа.

Всего Усик и Фьюри встречались дважды в 2024 году. В мае украинец одержал победу раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира. А затем, в декабре, одержал победу в реванше единогласным решением.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.