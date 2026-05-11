Ф’юрі звернувся до Усика щодо третього бою: реакція українця
Британський боксер Тайсон Ф’юрі звернувся до чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика щодо проведення третього очного бою.
Відповідне відео, де боксери обмінялися зверненнями, опублікував The Ring у Twitter (X).
Британець заявив, що зараз він зосереджений провести бій проти Ентоні Джошуа, але не виключає можливість третього бою з Усиком.
Також Ф’юрі вважає, що залишається ключовим боксером у надважкому дивізіоні, попри дві невдачі у боях з українцем.
– Спочатку я почну з Ентоні Джошуа і нокаутую його. Потім я повернуся за пирогом з кроликом. Жадібне пузо готове до ще однієї порції. Є тільки я. Більше нікого немає. Якщо ви хочете великі гонорари, то це не Кабаєл, не Джошуа і не Дюбуа. Це Циганський король, — заявив Фʼюрі.
У відповідь Усик підтвердив готовність відповісти схвально на пропозицію британця щодо трилогії.
– Привіт, брате, я готовий у будь-який час. Я готовий до Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Саудівської Аравії — до будь-чого. Давай! Жадібне пузо, мій друже, – заявив Усик.
“I want some rabbit pie!”
Tyson Fury and Oleksandr Usyk go back and forth about a potential trilogy fight pic.twitter.com/4MXR0b452q
— Ring Magazine (@ringmagazine) May 10, 2026
Поки ж в обох боксерів заплановані бої з іншими суперниками. 23 травня Усик має зустрітися на рингу проти кікбоксера Ріко Верховена у Єгипті, а Ф’юрі після відновлення кар’єри та перемоги над Арсланбеком Махмудовим, готується до бою з Ентоні Джошуа.
Всього Усик та Ф’юрі зустрічалися двічі у 2024 році. У травні українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу. А потім у грудні здобув перемогу в реванші одноголосним рішенням.