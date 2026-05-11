Британський боксер Тайсон Ф’юрі звернувся до чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика щодо проведення третього очного бою.

Відповідне відео, де боксери обмінялися зверненнями, опублікував The Ring у Twitter (X).

Ф’юрі кинув виклик Усику щодо третього бою

Британець заявив, що зараз він зосереджений провести бій проти Ентоні Джошуа, але не виключає можливість третього бою з Усиком.

Зараз дивляться

Також Ф’юрі вважає, що залишається ключовим боксером у надважкому дивізіоні, попри дві невдачі у боях з українцем.

– Спочатку я почну з Ентоні Джошуа і нокаутую його. Потім я повернуся за пирогом з кроликом. Жадібне пузо готове до ще однієї порції. Є тільки я. Більше нікого немає. Якщо ви хочете великі гонорари, то це не Кабаєл, не Джошуа і не Дюбуа. Це Циганський король, — заявив Фʼюрі.

У відповідь Усик підтвердив готовність відповісти схвально на пропозицію британця щодо трилогії.

– Привіт, брате, я готовий у будь-який час. Я готовий до Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Саудівської Аравії — до будь-чого. Давай! Жадібне пузо, мій друже, – заявив Усик.

“I want some rabbit pie!” Tyson Fury and Oleksandr Usyk go back and forth about a potential trilogy fight pic.twitter.com/4MXR0b452q — Ring Magazine (@ringmagazine) May 10, 2026

Поки ж в обох боксерів заплановані бої з іншими суперниками. 23 травня Усик має зустрітися на рингу проти кікбоксера Ріко Верховена у Єгипті, а Ф’юрі після відновлення кар’єри та перемоги над Арсланбеком Махмудовим, готується до бою з Ентоні Джошуа.

Всього Усик та Ф’юрі зустрічалися двічі у 2024 році. У травні українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу. А потім у грудні здобув перемогу в реванші одноголосним рішенням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.