Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о предстоящем бою с голландским кикбоксером Рико Верховеном.

Его слова приводит DAZN Boxing.

Усик о бое с Верховеном

По мнению Усика, предстоящее противостояние с титулованным кикбоксером подарит радость людям и отвлечет их от негативных новостей.

Украинец сказал, что его соперник – это хороший вызов. Усик добавил, что любит вызовы, бокс и жизнь.

– Иногда я думаю, что мир – это большая больница, где много больных и сумасшедших людей. Весь наш мир болен, ты же видишь, что сейчас происходит. Это безумие. Бокс – это шоу, это маленький лучик света. Потому что многие люди будут говорить не о войне, а о боях, – сказал Усик.

23 мая Усик должен встретиться на ринге с кикбоксером Рико Верховеном в Египте. На кону поединка будет стоять пояс WBC, которым владеет украинский чемпион.

Напомним, в андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.

