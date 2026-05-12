Це маленький промінчик світла: Усик про майбутній бій із Верховеном
- Олександр Усик назвав бій із Верховеном хорошим викликом для себе.
- Чемпіон вважає, що бокс допомагає людям хоча б ненадовго відволіктися від негативу.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик висловився про майбутній бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Його слова наводить DAZN Boxing.
На думку Усика, майбутнє протистояння проти титулованого кікбоксера подарує радість людям та відволіче їх від негативних новин.
Українець сказав, що його суперник – це хороший виклик. Усик додав, що люблю виклики, бокс та життя.
– Іноді я думаю, що світ – це велика лікарня, де багато хворих і божевільних людей. Увесь наш світ хворий, ти ж бачиш, що зараз відбувається. Це божевілля. Бокс – це шоу, це маленький промінчик світла. Тому що багато людей говоритимуть не про війну, а про бої, – сказав Усик.
23 травня Усик має зустрітися на рингу проти кікбоксера Ріко Верховена у Єгипті. На кону поєдинку стоятиме пояс WBC, яким володіє український чемпіон.
Нагадаємо, в андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.