Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик висловився про майбутній бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова наводить DAZN Boxing.

Усик про бій з Верховеном

На думку Усика, майбутнє протистояння проти титулованого кікбоксера подарує радість людям та відволіче їх від негативних новин.

Українець сказав, що його суперник – це хороший виклик. Усик додав, що люблю виклики, бокс та життя.

– Іноді я думаю, що світ – це велика лікарня, де багато хворих і божевільних людей. Увесь наш світ хворий, ти ж бачиш, що зараз відбувається. Це божевілля. Бокс – це шоу, це маленький промінчик світла. Тому що багато людей говоритимуть не про війну, а про бої, – сказав Усик.

23 травня Усик має зустрітися на рингу проти кікбоксера Ріко Верховена у Єгипті. На кону поєдинку стоятиме пояс WBC, яким володіє український чемпіон.

Нагадаємо, в андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.

