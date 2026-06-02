Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой чемпиона мира по версии организации Александра Усика и немецкого боксера Агита Кабаела, который является претендентом.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

– Решение WBC заключалось в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был сразиться с Кабаелом. Этот бой был санкционирован сегодня, и это обязательная защита для Усика, – сказал Сулейман.

Он добавил, что “все уничтожали WBC”, потому что Всемирный боксерский совет разрешил санкционировать бой с Рико Верховеном за титул.

– Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно, – сказал он.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом за секунду до конца 11-го раунда, защитив титул чемпиона мира по версии WBC.

После поединка Кабаел поднялся на ринг и предложил украинцу провести бой в Германии.

33-летний Агит на профессиональном уровне выиграл все 27 боев, из которых 19 – нокаутом. Шесть последних боев немец завершал досрочно.

Источник: ProBox TV

