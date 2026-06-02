WBC санкционировала бой Усика против Агита Кабаела: детали
- Этот поединок станет обязательной защитой титула WBC для украинского чемпиона.
- Кабаел остается непобедимым на профессиональном ринге с рекордом 27 побед без поражений.
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой чемпиона мира по версии организации Александра Усика и немецкого боксера Агита Кабаела, который является претендентом.
Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
Бой Усик – Кабаел санкционирован WBC
– Решение WBC заключалось в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был сразиться с Кабаелом. Этот бой был санкционирован сегодня, и это обязательная защита для Усика, – сказал Сулейман.
Он добавил, что “все уничтожали WBC”, потому что Всемирный боксерский совет разрешил санкционировать бой с Рико Верховеном за титул.
– Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно, – сказал он.
Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом за секунду до конца 11-го раунда, защитив титул чемпиона мира по версии WBC.
После поединка Кабаел поднялся на ринг и предложил украинцу провести бой в Германии.
33-летний Агит на профессиональном уровне выиграл все 27 боев, из которых 19 – нокаутом. Шесть последних боев немец завершал досрочно.
Источник: ProBox TV