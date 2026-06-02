Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала бій чемпіона світу за версією організації Олександра Усика та німецького боксера Агіта Кабаєла, який є претендентом.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Бій Усик – Кабаєл санкціоновано WBC

– Рішення WBC полягало в тому, що один бій був добровільним, а потім переможець мав битися проти Кабаєла. Цей бій було санкціоновано сьогодні, і це обов’язковий захист для Усика, – сказав Сулейман.

Він додав, що “усі знищували WBC”, тому що Всесвітня боксерська рада дозволила санкціонувати бій з Ріко Верховеном за титул.

Зараз дивляться

– Сьогодні я можу з гордістю сказати, що ми вчинили правильно, – сказав він.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду, захистивши титул чемпіона світу за версією WBC.

Після поєдинку Кабаєл піднявся на ринг і запропонував українцеві провести бій у Німеччині.

33-річний Агіт на професійному рівні виграв усі 27 боїв, з яких 19 – нокаутом. Шість останніх боїв німець завершував достроково.

Джерело: ProBox TV

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.