Всемирная боксерская ассоциация (WBA) повысила статус российского боксера Мурата Гассиева с регулярного чемпиона до полноправного обладателя титула в супертяжелом весе.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

WBA присвоила Гассиеву статус обладателя титула

Это стало возможным после решения бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика освободить пояса, которыми он владел.

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После решения Усика Всемирная боксерская организация также обновила рейтинг, в котором Гассиев поднялся на чемпионскую позицию. Между тем самого Усика исключили из списка.

В июле 2018 года Усик и Гассиев встретились в очном поединке, который состоялся на ринге в Москве. Тогда украинец уверенно победил соперника, завоевав статус абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Следующий бой россиянин проведет против 34-летнего француза Тони Йоки, который попытается отобрать у него пояс WBA.

Тони Йока — олимпийский чемпион по боксу 2016 года и чемпион мира 2015 года. В профессиональный бокс он перешел в 2017 году. В целом француз провел 18 поединков, в 15 из которых одержал победу. В его пассиве — три поражения.

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