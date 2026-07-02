Світова боксерська асоціація (WBA) підвищила російського боксера Мурата Гассієва зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі.

Про це повідомила пресслужба організації.

WBA зробила Гассієва володарем титулу

Це стало можливим після рішення колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика звільнити пояси, якими він володів.

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Після рішення Усика Світова боксерська організація також оновила рейтинг, в якому Гассієв піднявся на чемпіонську позицію. Тим часом самого Усика виключили зі списку.

У липні 2018 року Усик та Гассієв зустрічалися в очному поєдинку, який відбувся у рингу в Москві. Тоді українець впевнено переміг суперника, завоювавши статус абсолютного чемпіона у важкій вазі.

Наступний бій росіянин проведе проведе проти 34-річного француза Тоні Йоки, який спробує відібрати в нього наданий WBA пояс.

Тоні Йока є олімпійським чемпіоном з боксу 2016 року та чемпіоном світу 2015 року. У професійний бокс він перейшов у 2017 році. Загалом француз провів 18 поєдинків, у 15 з яких здобув перемогу. У його пасиві три поразки.

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