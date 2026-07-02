WBA зробила росіянина Гассієва чемпіоном після відмови Усика від поясу
- WBA підвищила Мурата Гассієва до статусу повноцінного чемпіона світу після рішення Олександра Усика звільнити пояс.
- Українця виключили з оновленого рейтингу організації, а Гассієв очолив чемпіонську позицію.
Світова боксерська асоціація (WBA) підвищила російського боксера Мурата Гассієва зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі.
Про це повідомила пресслужба організації.
WBA зробила Гассієва володарем титулу
Це стало можливим після рішення колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика звільнити пояси, якими він володів.
Після рішення Усика Світова боксерська організація також оновила рейтинг, в якому Гассієв піднявся на чемпіонську позицію. Тим часом самого Усика виключили зі списку.
У липні 2018 року Усик та Гассієв зустрічалися в очному поєдинку, який відбувся у рингу в Москві. Тоді українець впевнено переміг суперника, завоювавши статус абсолютного чемпіона у важкій вазі.
Наступний бій росіянин проведе проведе проти 34-річного француза Тоні Йоки, який спробує відібрати в нього наданий WBA пояс.
Тоні Йока є олімпійським чемпіоном з боксу 2016 року та чемпіоном світу 2015 року. У професійний бокс він перейшов у 2017 році. Загалом француз провів 18 поєдинків, у 15 з яких здобув перемогу. У його пасиві три поразки.