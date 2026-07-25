Джошуа – Пренга: букмекеры назвали фаворита боя
Букмекеры принимают ставки на бой в супертяжелом весе, который состоится 25 июля в Рияде (Саудовская Аравия) между бывшим чемпионом мира, британцем Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренга.
По мнению букмекеров, фаворитом поединка является британский боксер.
Прогноз на бой Джошуа – Пренга
Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1.03, тогда как успех албанца оценивается коэффициентом 11.37. На ничью дают 28.00.
На победу Джошуа нокаутом предлагают коэффициент 1.11, на победу Пренги – 13.00. Вероятность победы британца по очкам – 8.50, а албанца – 20.00.
Начало боя Энтони Джошуа – Кристиан Пренга запланировано ориентировочно на 23:55 по киевскому времени.
FIGHT WEEK FACE OFF
Anthony Joshua and Kristian Prenga come face-to-face on a yacht in Jeddah #JoshuaPrenga | July 25th | Exclusively on DAZN pic.twitter.com/FoF45XcTrx
— Ring Magazine (@ringmagazine) July 21, 2026
36-летний Джошуа за свою профессиональную карьеру одержал 29 побед, из которых 26 нокаутом. Также британец потерпел четыре поражения, два из которых от Александра Усика.
35-летний Пренга провел в профессиональном боксе 21 поединок, одержав 20 побед (все – нокаутом). В пассиве у албанца одно поражение.
Бой против албанца должен стать промежуточным для Джошуа перед поединком против своего соотечественника Тайсона Фьюри.
Последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал блогера Джейка Пола. К бою его готовил украинский тренер Егор Голуб.