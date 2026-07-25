Букмекери приймають ставки на бій у надважкій вазі, який відбудеться 25 липня в Ріяді (Саудівська Аравія) між колишнім чемпіоном світу, британцем Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренга.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є британський боксер.

Прогноз на бій Джошуа – Пренга

Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.03, тоді як успіх албанця оцінюється котируванням 11.37. На нічию дають 28.00.

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На виграш Джошуа нокаутом пропонують коефіцієнт 1.11, на перемогу Пренги аналогічним чином – 13.00. Ймовірність перемоги британця за очками – 8.50, а албанця – 20.00.

Початок бою Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга заплановано орієнтовно на 23:55 за київським часом.

FIGHT WEEK FACE OFF Anthony Joshua and Kristian Prenga come face-to-face on a yacht in Jeddah #JoshuaPrenga | July 25th | Exclusively on DAZN pic.twitter.com/FoF45XcTrx — Ring Magazine (@ringmagazine) July 21, 2026

36-річний Джошуа за свою професійну кар’єру здобув 29 перемог, з яких 26 нокаутом. Також британець зазнав чотирьох поразок, дві з яких від Олександра Усика.

35-річний Пренга провів у профі 21 поєдинок, здобувши 20 перемог (усі – нокаутом). У пасиві в албанця одна поразка.

Бій проти албанця має стати проміжним для Джошуа перед поєдинком проти свого земляка Тайсона Ф’юрі.

Востаннє Джошуа бився у грудні минулого року, коли нокаутував блогера Джейка Пола. До бою його готував український тренер Єгор Голуб.

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