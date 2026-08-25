Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко готується до повернення на ринг за межами України.

Про те, що футболіст перебуває за межами України повідомив ресурс LuckyPunch, посилаючи на слова президента Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олів’єрі.

Де зараз живе Ломаченко

38-річний Василь Ломаченко зараз проживає і тренується в Пуерто-Рико. Це підтвердив Густаво Олів’єрі.

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– Я можу підтвердити, що наразі він (Ломаченко, – Ред.) проживає в Пуерто-Рико та регулярно відвідує місцевий боксерський зал, де тренується і підтримує фізичну форму.

Василь сам повідомив WBO про свою зацікавленість і готовність відвідати захід для дітей та зустрітися там з Абдуллою (Мейсоном, – Ред.). Присутність Ломи – це справді надзвичайна подія та велике джерело натхнення для всіх учасників, – сказав Олів’єрі.

Він також додав, що зараз є чутки про можливий бій Ломаченка та Чарлі Суареса, але поки жодних підтверджень, лише припущення.

– Обов’язковим претендентом на пояс чемпіона світу у другій напівлегкій вазі вже є Чарлі Суарес, — додав Олів’єрі.

Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести у листопаді. Попередньо, його суперником може стати перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі, 38-річний філіппінець Чарлі Суарес.

Про рішення Ломаченка відновити професійну кар’єру повідомлялося у травні. У липні стало відомо, що він виїхав з України, щоб готуватися до бою.

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