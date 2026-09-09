Бывший абсолютный король супертяжелого дивизиона Александр Усик готов снова скрестить перчатки с Тайсоном Фьюри.

Тем самым украинец ответил на последнее обращение британца, который заговорил о проведении третьего боя.

Соответствующее видео на призывы Цыганского короля Усик выложил на своей странице в Instagram.

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Усик ответил Фьюри

– Эй, Тайсон, я иду за тобой, мой брат. Ты – Жадное пузо, – сказал Усик во время тренировки.

Само видео он подписал так: Все еще думаешь обо мне, Тайсон Фьюри?

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Британец мгновенно ответил Усику, назвав украинца настоящим мужчиной.

– Настоящий мужчина! Усик не утка, чтобы уклоняться от боя, но все же кролик, – написал Фьюри.

Накануне Тайсон Фьюри заявил, что ищет соперника на ноябрь 2026-го и предложил Александру Усику устроить трилогию.

Из-за задержки с анонсом боя с Джошуа, Фьюри заявил в соцсетях, что тот уклоняется от поединка, и сразу же предложил Усику третий бой.

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