Я йду за тобою: Усик звернувся до Ф’юрі після пропозиції провести трилогію
- Усик записав звернення до Ф’юрі під час тренування та опублікував його у соцмережах.
- Британець одразу відреагував на відео, назвавши Усика справжнім чоловіком, але водночас не обійшовся без провокації.
Колишній абсолютний король надважкого дивізіону Олександр Усик готовий знову схрестити рукавички з Тайсоном Ф’юрі.
Тим самим українець відповів на останнє звернення британця, який заговорив про проведення третього бою.
Відповідне відео на заклики Циганського короля Усик виклав на своїй сторінці в Instagram.
Усик відповів Ф’юрі
– Агов, Тайсоне, я йду за тобою, мій брате. Ти – Жадібне пузо”, – сказав Усик під час тренування.
Саме відео він підписав так: Все ще думаєш про мене, Тайсоне Ф’юрі?
Переглянути цей допис в Instagram
Британець миттєво відповів Усику, назвавши українця справжнім чоловіком.
– Справжній чоловік! Усик не качка, аби ухилятися від бою, але все ж таки кролик, – написав Ф’юрі.
Напередодні Тайсон Ф’юрі заявив, що шукає суперника на листопад 2026-го та запропонував Олександру Усику влаштувати трилогію.
Через затримку з анонсом бою з Джошуа, Ф’юрі заявив у соцмережах, що той ухиляється від поєдинку, і одразу ж запропонував Усику третій бій.