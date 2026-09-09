Колишній абсолютний король надважкого дивізіону Олександр Усик готовий знову схрестити рукавички з Тайсоном Ф’юрі.

Тим самим українець відповів на останнє звернення британця, який заговорив про проведення третього бою.

Відповідне відео на заклики Циганського короля Усик виклав на своїй сторінці в Instagram.

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Усик відповів Ф’юрі

– Агов, Тайсоне, я йду за тобою, мій брате. Ти – Жадібне пузо”, – сказав Усик під час тренування.

Саме відео він підписав так: Все ще думаєш про мене, Тайсоне Ф’юрі?

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Британець миттєво відповів Усику, назвавши українця справжнім чоловіком.

– Справжній чоловік! Усик не качка, аби ухилятися від бою, але все ж таки кролик, – написав Ф’юрі.

Напередодні Тайсон Ф’юрі заявив, що шукає суперника на листопад 2026-го та запропонував Олександру Усику влаштувати трилогію.

Через затримку з анонсом бою з Джошуа, Ф’юрі заявив у соцмережах, що той ухиляється від поєдинку, і одразу ж запропонував Усику третій бій.

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