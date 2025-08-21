Шахтер сыграл вничью с Серветтом в первом матче плей-офф отбора ЛК

Донецкий Шахтер сыграл вничью со швейцарским Серветтом в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Матч Шахтер – Серветт состоялся на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша) и завершился со счетом 1:1.

Шахтер – Серветт: как прошел матч

Гости очень быстро открыли счет уже на восьмой минуте после розыгрыша углового, когда полузащитник Ламин Фомба головой пробил в нижний левый угол ворот Дмитрия Ризника.

В первом тайме горняки десять раз били по воротам соперника, но не смогли сравнять счет.

Восстановить паритет в игре удалось на 73-й минуте после того, как после розыгрыша углового Марлон выиграл борьбу за мяч и направил его на Валерия Бондаря. А тот головой ударил по воротам, сравняв счет – 1:1.

В целом во втором тайме подопечные Арды Турана 13 раз нанесли удары по воротам Серветта, тогда как соперники – ни одного.

Таким образом, победитель двухматчевого противостояния и обладатель путевки в основной этап Лиги конференций определится через неделю.

Шахтер — Серветт – 1:1

Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8

Ответный матч в паре в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций состоится в четверг, 28 августа, в 22:00 по киевскому времени в швейцарской Женеве.

