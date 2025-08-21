Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Шахтар зіграв внічию із Серветтом у першому матчі плейоф відбору ЛК

Шахтар
Фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар розписав нічию зі швейцарським Серветтом у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Матч Шахтар – Серветт відбувся на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща) та завершився з рахунком 1:1.

Шахтар – Серветт: як минув матч

Гості дуже швидко відкрили рахунок вже на восьмій хвилині після розіграшу кутового, коли півзахисника Ламін Фомба головою пробив у нижній лівий кут воріт Дмитра Різника.

У першому таймі гірники десять разів били по воротах суперника, але не змогли зрівняти рахунок.

Відновити паритет у грі вдалося на 73-й хвилині після того, як після розіграшу кутового Марлон виграв боротьбу за м’яч та спрямував його на Валерія Бондаря. А той головою вгатив у ворота, зрівнявши рахунок – 1:1.

Загалом у другому таймі підопічні Арди Турана 13 разів завдали ударів по воротах Серветта, тоді як суперники – жодного.

Таким чином, переможець двоматчевого протистояння і володар путівки в основний етап Ліги конференцій визначиться через тиждень.

Шахтар — Серветт – 1:1

  • Голи: Бондар, 72 – Фомба, 8

Гра-відповідь у парі у межах плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться у четвер, 28 серпня, о 22:00 за київським часом у швейцарській Женеві.

Шахтар

