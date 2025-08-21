Полесье разгромно проиграло Фиорентине в плей-офф отбора Лиги конференций

Житомирское Полесье потерпело разгромное поражение от итальянской Фиорентины в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Матч Полесье – Фиорентина состоялся на стадионе Татран Арена в словацком городе Пряшев и завершился со счетом 3:0 в пользу команды Серии А.

Полесье – Фиорентина: как прошел матч

Фиорентина быстро открыла счет на восьмой минуте встречи из-за автогола Олега Кудрика.

На 32-й минуте счет в матче удвоил полузащитник фиалок Робин Госенс, пробив под перекладину.

До разгромного счета довел Альберт Гудмундссон, который забил третий мяч в ворота Полесья на 69-й минуте.

В конце встречи Полесье пыталось забить гол престижа, но голкипер гостей Давид Де Хеа спас свою команду после выстрела Николая Гайдучика.

За матч Полесье нанесло 20 ударов по воротам соперника, против 15 у Фиорентины. В плоскость ворот обе команды нанесли по три удара.

Полесье – Фиорентина – 0:3

Голы: Кудрив, 8 (ав. г.) Госенс, 32 Гудмундссон, 69

Ответный матч команд состоится в четверг, 28 августа, во Флоренции в 21:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций. Команда, которая проиграет, завершит выступления в текущем сезоне еврокубков.

