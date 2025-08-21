Полісся розгромно програло Фіорентині у плейоф відбору Ліги конференцій

Житомирське Полісся зазнало розгромної поразки від італійської Фіорентини у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Матч Полісся – Фіорентина відбувся на стадіоні Татран Арена у словацькому місті Пряшів та завершився із рахунком 3:0 на користь команди Серії А.

Полісся – Фіорентина: як минув матч

Фіорентина швидко відкрила рахунок на восьмій хвилині зустрічі через автогол Олега Кудрика.

На 32-й хвилині рахунок у матчі подвоїв півзахисник фіалок Робін Госенс, пробивши під поперечину.

До розгромного рахунку довів Альберт Гудмундссон, який забив третій м’яч у ворота Полісся на 69-й хвилині.

Наприкінці зустрічі Полісся намагалось забити гол престижу, але голкіпер гостей Давід Де Хеа врятував свою команду після пострілу Миколи Гайдучика.

За матч Полісся завдало 20 ударів по воротах суперника, проти 15-ти у Фіорентини. У площину воріт обидві команди завдали по три удари.

Полісся – Фіорентина – 0:3

Голи: Кудрик, 8 (ав. г.) Госенс, 32 Гудмундссон, 69

Матч-відповідь команд відбудеться у четвер, 28 серпня, у Флоренції о 21:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основного раунду Ліги конференцій. Команда, яка програє, завершить виступи у поточному сезоні єврокубків.

