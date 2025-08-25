Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Якими будуть комунальні платежі з 1 вересня: газ, світло, вода
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

У Кубку України одній із команд анулюють перемогу в 1/32 фіналу: деталі

ФК ЮКСА
Фото: ФК ЮКСА

Перемогу ФК ЮКСА над вінницькою Нивою в 1/32 фіналу Кубка України анулюють. А путівку до наступної стадії змагань отримає Нива.

Про це пише видання Чемпіон.

ФК ЮКСА отримає технічну поразку в Кубку України

У матчі 1/32 фіналу Кубка України клуб ЮКСА з Київської області обіграв на виїзді Ниву із рахунком 3:1.

Зараз дивляться

Проте команді буде присуджена технічна поразка за цей матч через те, що тренерський штаб ЮКСА випустив на поле футболіста, якого не заявили на цю гру.

На 46-й хвилині замість бразильця Педро Акасіо на поле вийшов парагвайський легіонер Пабло Рамон Кастро Гонсалес. Зазначається, що він не мав права грати у цьому матчі, адже був відсутній у заявці.

За регламентом Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ призначить ЮКСА технічну поразку з рахунком 0:3.

Додамо, що ЮКСА виступає у Першій лізі України та після стартових трьох турів йде на дев’ятій сходинці. Нива грає у Другій лізі України та після чотирьох матчів набрала одне очко, посідаючи дев’яте місце серед 11 команд.

Читайте також
Для мене це справжній жах: Сабо про поразку Динамо від Маккабі в Лізі Європи
Йожеф Сабо

Пов'язані теми:

Кубок УкраїниФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь