Ребров объявил состав сборной Украины на стартовые матчи отбора ЧМ-2026

Тренерский штаб Сергея Реброва определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым матчам в отборе на чемпионат мира-2026 против Франции и Азербайджана.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Заявка сборной Украины на матчи с Францией и Азербайджаном

В основную заявку вошли 25 исполнителей, еще шесть футболистов попали в резервный список.

Вызов в национальную сборную Украины получили сразу два дебютанта – защитник киевского Динамо Тарас Михавко и хавбек донецкого Шахтера Олег Очеретько.

В заявку попали 11 футболистов, выступающих в иностранных чемпионатах.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер). Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Тарас Михавко, Александр Тимчик (оба – Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия).

Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Тарас Михавко, Александр Тимчик (оба – Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия). Полузащитники: Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко (Динамо), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко (Динамо), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция). Нападающие: Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Георгий Бущан (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко (Полесье), Евгений Чеберко (Коламбус Крю, США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — Динамо Киев).

View this post on Instagram A post shared by УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Сборная Украины по футболу начнет сбор 1 сентября недалеко от польского города Познань. Во Вроцлав сине-желтые переберутся 4 сентября, где на следующий день на Тарчинской Арене Вроцлав примут команду Франции.

9 сентября у подопечных Сергея Реброва запланирован выездной матч в Баку против сборной Азербайджана.

Отметим, что по состоянию на август 2025 года уже известно о 13 командах, которые выступят на ЧМ-2026 в Северной Америке.

