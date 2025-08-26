Ребров оголосив склад збірної України на стартові матчі відбору ЧС-2026

Тренерський штаб Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових матчів у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Азербайджану.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Заявка збірної України на матчі з Францією і Азербайджаном

До основної заявки увійшли 25 виконавців, ще шестеро футболістів потрапили до резервного списку.

Виклик до національної збірної України отримали відразу два дебютанти – захисник київського Динамо Тарас Михавко та хавбек донецького Шахтаря Олег Очеретько.

До заявки потрапили 11 футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко (Динамо), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко (Полісся), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — Динамо Київ).

Збірна України з футболу розпочне збір 1 вересня неподалік польського міста Познань. До Вроцлава синьо-жовті переберуться 4 вересня, де наступного дня на Тарчинський Арена Вроцлав прийматимуть команду Франції.

9 вересня у підопічних Сергія Реброва запланований виїзний матч у Баку проти збірної Азербайджану.

Зазначимо, що станом на серпень 2025 року вже відомо про 13 команд, які виступлять на ЧС-2026 у Північній Америці.

