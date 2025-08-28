Киевское Динамо одержало победу над израильским Маккаби Тель-Авив в ответном матче плей-офф Лиги Европы сезона-2025/26. Однако из-за поражения в первом матче 1:3 продолжит выступления в основном этапе Лиги конференций.

Матч Динамо – Маккаби Тель-Авив состоялся на Арене Люблин в одноименном польском городе и завершился минимальной победой киевлян 1:0.

Динамо – Маккаби Тель-Авив: как прошел матч

Подопечные Александра Шовковского открыли счет в встрече уже на пятой минуте благодаря голу Эдуардо Герреро, который пробил в правый нижний угол ворот после паса от Александра Пихаленка.

Больше голов в матче команды не забивали. В начале второго тайма Маккаби мог сравнять, но от пропущенного спас сейв Руслана Нещерета.

В течение матча киевляне больше владели мячом – 57% против 43% у израильского клуба. Также Динамо десять раз било по воротам, в том числе три в створ. У Маккаби в общей сложности шесть ударов – из них два в створ.

Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0

Голы: Герреро, 5

Напомним, в первом матче Динамо уступило Маккаби со счетом 1:3.

Таким образом, бело-синие выбыли из Лиги Европы и продолжат выступления в основном турнире Лиги конференций.

