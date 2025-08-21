Динамо проиграло Маккаби Тель-Авив, пропустив три гола в плей-офф отбора ЛЕ

Киевское Динамо потерпело поражение от израильского Маккаби Тель-Авив в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Матч Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев прошел на стадионе TSC Arena в сербском городе Бачка-Топола и завершился поражением бело-синих со счетом 1:3.

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев: как прошел матч

Матч в Бачка-Топола начался с небольшой задержкой из-за неблагоприятных погодных условий, а именно сильного ливня. Номинальные хозяева открыли счет довольно быстро на 12-й минуте благодаря голу Дора Переца.

Еще до ухода на перерыв бело-синие смогли восстановить равновесие в счете усилиями форварда Назара Волошина, которому удалось пробить голкипера Маккаби Роя Мишпати.

В начале второго тайма подопечные Александра Шовковского остались в меньшинстве после того, как Константин Вивчаренко получил прямую красную карточку за грубый фол.

А впоследствии Маккаби во второй раз вышел вперед в матче. В воротах Руслана Нещерета отличился Сагив Егезкель. Финальную точку в матче на 69-й минуте поставил Перец, который оформил дубль.

Маккаби Тель-Авив — Динамо — 3:1

Голы: Перец, 12, 69, Егезкель, 58 — Волошин, 32

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между Динамо и Маккаби состоится в четверг, 28 августа, в 21:00 в польском Люблине.

Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги Европы, а неудачник будет выступать в основном раунде Лиги конференций.

