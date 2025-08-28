Київське Динамо здобуло перемогу над ізраїльським Маккабі Тель-Авів у матчі-відповіді плейоф Ліги Європи сезону-2025/26. Проте через поразку у першому матчі 1:3 продовжить виступи в основному етапі Ліги конференцій.

Матч Динамо – Маккабі Тель-Авів відбувся на Арені Люблін в однойменному польському місті та завершився мінімальною перемогою киян 1:0.

Динамо – Маккабі Тель-Авів: як минув матч

Підопічні Олександра Шовковського відкрили рахунок у зустрічі вже на п’ятій хвилині завдяки голу Едуардо Герреро, який пробив у правий нижній кут воріт після пасу від Олександра Піхальонка.

Більше голів у матчі команди не забивали. На початку другого тайму Маккабі міг зрівняти, але від пропущеного врятував сейв Руслана Нещерета.

Упродовж матчу м’ячем кияни більше володіли м’ячем – 57% проти 43% в ізраїльського клубу. Також Динамо десять разів било по воротах, зокрема три у площину. У Маккабі загалом шість ударів – з них два у площину.

Динамо – Маккабі Тель-Авів – 1:0

Голи: Герреро, 5

Нагадаємо, у першому матчі Динамо поступилося Маккабі з рахунком 1:3.

Таким чином біло-сині вибули з Ліги Європи та продовжать виступи в основному турнірі Ліги конференцій.

