Житомирское Полесье завершило выступления в Лиге конференций, уступив во втором матче итальянской Фиорентине в плей-офф квалификации.

Ответный матч Фиорентина – Полесье состоялся на стадионе Мапеи – Читта дель Триколоре в итальянском городе Реджо-Эмилия и завершился со счетом 3:2. По сумме двух матчей 6:2 в пользу фиалок.

Фиорентина – Полесье: как прошел матч

Счет в матче неожиданно открыло Полесье уже на второй минуте, когда житомирский клуб воспользовался ошибкой в защите Фиорентины. Гол забил Александр Назаренко.

А на 14-й минуте зрелищным ударом издали счет удвоил Александр Андриевский. На перерыв команды ушли при преимуществе подопечных Руслана Ротаня 2:0.

Фиорентина смогла отыграть первый мяч на 78-й минуте, когда отличился экс-футболист Шахтера Додо. Через восемь минут Лука Раньери сравнял после розыгрыша углового, а точку в матче поставил Эдин Джеко.

Фиорентина – Полесье – 3:2

Голы: Назаренко, 2 Андриевский, 14 – Додо, 78 Раньери, 86 Джеко, 89

На прошлой неделе Полесье в первом матче уступило Фиорентине с разгромным счетом 0:3 в Словакии.

Для Полесья это вторая подряд неудача в квалификации Лиги конференций, однако на этот раз клубу удалось дойти до плей-офф раунда.

